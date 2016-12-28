“غرفة دبي” تعزز ريادة الأعمال في 2016

عززت غرفة دبي جهودها لتعزيز ودعم ريادة الأعمال في الإمارة من خلال سلسلة من المبادرات المتنوعة التي حققت نمواً ونجاحاً خلال العام 2016 ومنها برنامج تجار دبي وإطلاق مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية» ومبادرة «دبي للمشاريع الناشئة».

وحقق برنامج تجار دبي نجاحاً ملحوظاً خلال العام، حيث تلقى البرنامج 28 فكرة ومشروعاً تجارياً من الشباب المواطنين، وتم اعتماد 14 فكرة تجارية، في حين تم إطلاق 9 مشاريع تجارية، إضافة إلى تنظيم أكثر من 20 ورشة عمل حول مختلف المواضيع التي تساعد رواد الأعمال من الشباب المواطنين على البدء وتطبيق مشروعهم التجاري على أرض الواقع، وأبرزها سلسلة ورش عمل برنامج «الابتكار في ريادة الأعمال» والتي امتدت لعشرة أسابيع وتمحورت حول أربعة محاور رئيسية ومهمة حول إطلاق المشاريع الناشئة والمبتكرة ونجاحها.

وجذبت الدورات التدريبية للبرنامج 800 مشارك، في حين تم توفير تمويل بقيمة 10 ملايين درهم لمشاريع أطلقت حتى الآن تحت مظلة تجار دبي عبر اتفاقيات وشراكات وقعها البرنامج مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية لتسهيل حصول رواد الأعمال المواطنين على التمويل لإطلاق مشاريعهم. وبلغ عدد المشاريع التي أطلقت تحت مظلة البرنامج حتى الآن 25 مشروعاً منذ 2013.

وأكد عيسى علي الزعابي، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي والمنسق العام لبرنامج تجار دبي، أن البرنامج يهدف لتحفيز رواد الأعمال على اتخاذ خطواتهم الأولى من عالم الأعمال.

ودعا رواد الأعمال من الشباب المواطن إلى المشاركة في البرنامج من خلال عرض أفكارهم التجارية والإبداعية والعمل على دمج أفكارهم التجارية مع خبرات العمل لتصبح مشاريعهم تساهم في النهضة الاقتصادية لإمارة دبي.

وأضاف أن إطلاق 25 مشروعاً في غضون سنوات قليلة يظهر التزام البرنامج باستمرار الدعم لرواد الأعمال المواطنين ولهذه المسيرة، مشيراً إلى أن البرنامج قام بإطلاق مبادرات ومشاريع تشكل استكمالاً لجهوده في تطوير القدرات والإمكانات للشباب المواطن من رواد الأعمال مثل مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية»، حيث إن الفائزين الثلاث أصبحوا تلقائياً أعضاء ضمن البرنامج.

ولفت الزعابي قائلاً إنه مع تركيز الدولة على دعم ريادة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية من خطط المستقبل، ورؤية قادتنا وشيوخنا الحكيمة، يهمنا في غرفة دبي أن ندعم هذه الشريحة المهمة من شبابنا ونساعدها على لعب دور فعال في نجاح مشاريعهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأكد الزعابي أن الغرفة ستطلق خلال العام المقبل 5 مبادرات جديدة تتعلق بالمشاريع الناشئة وريادة الأعمال، ودعم الشباب المواطن في المساهمة بالمسيرة التنموية لدبي، مؤكداً التزام الغرفة المطلق بهذا التوجه الذي ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

وتعتبر مبادرة «تجار دبي» برنامجاً متخصصاً بتأهيل الشباب لمساعدتهم على دخول عالم الأعمال بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، متسلحين بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تضمن لهم النجاح في مشروعاتهم وأفكارهم المبتكرة والإبداعية.

وشملت مبادرات الغرفة لدعم ريادة الأعمال إطلاق مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية» بالتعاون مع مكتب دبي الذكية بهدف المساهمة في تعزيز دور رواد الأعمال في تحويل دبي إلى مدينة ذكية. وبعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في دورتها الأولى، وتلقيها 350 فكرة مبتكرة ضمن المسابقة، أعلنت الغرفة أخيراً عن إطلاقها الدورة الثانية من مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية» خلال العام المقبل.