“غرفة الشارقة” تنظم ملتقى الأعمال الأوروبي الإماراتي

تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة لندن، ملتقى الأعمال الأوروبي الإماراتي في الأربعاء 7 سبتمبر المقبل، بهدف تعريف المستثمرين ورجال الأعمال الأوروبيين بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في إمارة الشارقة، واقتصادها المتنوع والفرص التي يوفرها أمام المستثمرين..

وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الترويج للإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال في المنطقة والعالم. ويسعى الملتقى لتعزيز الشراكات وزيادة حجم التبادل التجاري بين إمارة الشارقة والدول الأوروبية من خلال إتاحة الفرصة لرجال الأعمال من الجانبين للالتقاء من أجل بحث مجالات التعاون الممكنة وتعزيز وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

استفادة

وإذ يوفر ملتقى الأعمال الأوروبي الإماراتي منصة مثالية لمجتمع الأعمال من الجانبين، تدعو غرفة تجارة وصناعة الشارقة رجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات للاستفادة من هذه الفرصة التي تتيح لهم الالتقاء بنظرائهم الأوروبيين وتبادل التجارب والخبرات.

كما سيتيح الملتقى عقد لقاءات جانبية ومنفردة بين رجال الأعمال من كلا الجانبين للتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، وتبادل الآراء حول أفضل السبل الممكنة لإقامة شراكات استثمارية.

وتضم البعثة، التي تعد أضخم وفد على الإطلاق للغرفة البريطانية، أكثر من 50 شركة من ست دول وهي بريطانيا، بلجيكا، إيطاليا، اليونان، هنغاريا، وليتوانيا، وتشمل القطاعات التي تمثلها هذه الشركات. وقال عبد الله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة:

«يأتي تنظيم هذا الملتقى الاقتصادي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، من أجل تحويل الإمارة إلى وجهة استثمارية جاذبة، وهو ما ينسجم مع استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة الشارقة».

وعلى صعيد متصل، تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقاء عمل مع وفد غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة يوم الاثنين 5 سبتمبر المقبل، بمقرها الرئيسي، بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال الإماراتي والعماني بما يدعم مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويضم الوفد العماني، الذي يرأسه المهندس حمود بن سالم بن محمد السعدي، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة، عدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال العمانيين.

عرض تقديمي

يبدأ الملتقى أعماله بكلمة ترحيبية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة للترحيب بالحضور، تتبعها كلمة يلقيها بيتر بيشوب، رئيس البعثة التجارية الأوروبية ونائب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة لندن، ويليها عرض تقديمي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) لتسليط الضوء على أهم المقومات الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، وعوامل الجذب التي تجعل من الإمارة واحدة من أكثر الوجهات تميزاً في المنطقة.

تعليقات

comments