غرفة الشارقة تعتمد تنظيم الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر الاستثمار العقاري

اعتمدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار العقاري “ايكرس الشرق الأوسط 2017 ” الذي يقام خلال الفترة 21-23 مارس القادم تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

واطلقت الغرفة خلال اجتماع عقدته مع مجموعة عمل قطاع العقارات سلسلة من الفعاليات المصاحبة التي تعزز من أهمية المعرض كمنصة مثالية لإبراز مزايا القطاع العقاري في الشارقة.

وكشفت الغرفة عن وضع خطة عمل متكاملة تشمل تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة طوال فترة إقامة المعرض مثل ورش العمل والمحاضرات والندوات والدورات التدريبية المختصة بشؤون القطاع العقاري وبيئته الاستثمارية في إمارة الشارقة حيث تم التنسيق والتعاون مع كل من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ومجموعة عمل قطاع العقارات التي تعمل تحت مظلة غرفة الشارقة.

وأشار سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أهمية المعرض باعتباره أحد الأدوات الرئيسية للترويج للقطاع العقاري في الشارقة الذي يعتبر أحد ركائز اقتصاد الإمارة، الذي خطى خطوات هائلة نحو تحقيق أهدافه التنموية تحت القيادة والتوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .. مؤكدا أن التنسيق يتم مع الأطراف المعنية على أعلى المستويات للخروج بدورة ناجحة بكل المقاييس.

وقال ان الجديد في الدورة القادمة للمعرض هو الاتفاق مع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ومجموعة عمل قطاع العقارات على تنظيم سلسلة من النشاطات والفعاليات التي سترسخ من دور المعرض كأهم معارض الاستثمار العقاري في المنطقة .. معتبرا إن هذه النشاطات والورش ستساهم في تعريف المستثمرين والمشاركين وحتى العاملين في القطاع ببعض الجوانب الإدارية والتنظيمية والاستثمارية للقطاع العقاري بالإمارة بالإضافة إلى تعزيز الوعي حول المتطلبات والشروط القانونية والاستثمارية في القطاع العقاري.

وأضاف أن غرفة الشارقة تؤمن بأهمية اتخاذ خطوات ملموسة للمحافظة على استدامة نمو القطاع العقاري وتدرك تماما إن تحفيز القطاع العقاري في إمارة الشارقة هو هدف استراتيجي نتشاركه مع شركائنا في دائرة التسجيل العقاري ومجموعة عمل قطاع العقارات.

من جانبه أكد عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري تضافر جميع جهود الأطراف المعنية لإنجاح المعرض كاشفا عن أن القائمين عن المعرض قد قاموا بوضع آلية واضحة وشفافة لضمان مشاركة الشركات من خارج الدولة والتأكد من مصداقية المشاريع التي يعرضونها.

ولفت إلى أن ورش العمل التي ستنظم على هامش فعاليات المعرض ستتضمن ورشا حول إجراءات التسجيل العقاري وآلياته مع استعراض مبسط للفوائد التي سيجنيها المستثمرون في القطاع العقاري بالشارقة .. مؤكدا إلى أنه سيكشف خلال المعرض عن مشاريع عقارية جديدة في المنطقة الشرقية بالشارقة وهي المنطقة التي تشهد نهضة عمرانية واسعة ونموا كبيرا في قطاعها العقاري.

وأثنى سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات على الديناميكية التي يتمتع بها القائمون على القطاع العقاري في إمارة الشارقة .. مشيدا بالتعاون البناء لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري فيما يختص بشؤون القطاع العقاري بالإمارة ومؤكدا إن التواصل الفعال بين القطاعين العام والخاص يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بينهما بما يحقق الأهداف المشتركة.

ولفت إلى أن المعرض يساهم بترسيخ مكانة الشارقة كوجهة استثمارات متميزة للمهتمين بالقطاع العقاري خصوصا وأن القطاع العقاري كان من القطاعات الرئيسية التي واكبت نمو إمارة الشارقة وأضافت الكثير إلى مسيرة تطوره وازدهاره .. معتبرا إن المعرض هو علامة فارقة في عالم المعارض والمؤتمرات المتخصصة بالقطاع العقاري بالمنطقة.

ودعا الشركات العقارية إلى المشاركة الكثيفة في المعرض واستعراض أبرز مشاريعهم وخططهم التطويرية العقارية مجددا الإلتزام بتذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين على حد سواء وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري.

وقال السويدي إن المعرض يشكل فرصة للاحتفاء بما حققته إمارة الشارقة من إنجازات عقارية ملحوظة خلال الفترة الماضية ونحن على ثقة بأن المستقبل واعد للقطاع العقاري الذي تمكن من مواجهة التحديات للمحافظة على تنافسيته العالية للمستثمرين المحليين والعالميين.

حضر الاجتماع من غرفة الشارقة، محمد احمد امين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والاعمال وابراهيم راشد الجروان مدير ادارة العلاقات الاقتصادية وسعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات وامجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية ..ومن جانب دائرة التسجيل العقاري سعادة عبدالعزيز راشد ال صالح مدير دائرة التسجيل العقاري وحميد العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري وعبيد عبدالرحمن المظلوم مدير ادارة المشاريع ونواف عبيد مدير عام شركة رؤية الامارات لتنظيم المعارض.

يذكر أن مجموعات العمل تشكل بناء على توصية من مجلس إدارة الغرفة أو إحدى اللجان الدائمة أو إحدى الإدارات التنفيذية التابعة لها أو بناء على طلب مجموعة من الأعضاء المنتسبين للغرفة بأحد القطاعات الاقتصادية.

وتتولى إدارة العلاقات الاقتصادية بالغرفة إجراءات تشكيل هذه المجموعات ومتابعة نشاطاتها ومن أبرز مجموعات العمل التي كونتها غرفة الشارقة مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق ومجموعة عمل قطاع مشاريع الشباب ومجموعة عمل قطاع الصناعة ومجموعة عمل القطاع العقاري ومجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية ومجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة ومجموعة عمل قطاع الفنادق ومجموعة عمل قطاع الشقق الفندقية.