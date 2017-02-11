غرفة أبوظبي: نمو مبيعات قطاع التجزئة إلى 45 مليار درهم

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قالت “ريد حمد الظاهري” عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة التجارة بالغرفة، إن قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي شهد نموا ملحوظا من حيث المبيعات التي قاربت 45 مليار درهم اماراتي في العام 2016.

وقالت إن العام الجاري سيشهد مزيدا من المبيعات حيث نجحت الامارة في ان تكون وجهة للتسوق من قبل المواطنين والمقيمين بها الى جانب قدوم ما يقارب 4.4 مليون سائح الى الامارة في العام الماضي وكان لهم مساهمة في نمو حجم المبيعات بشكل كبير.

وتوقعت “الظاهري” أن يشهد قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي دخول مزيد من مراكز التسوق الى السوق ومنها مركز المارية سنترال الذي سيضم ما يفوق 300 محل تجاري.

وأكدت الظاهري أن لجنة التجارة في غرفة أبوظبي على استعداد للتواصل مع التجار و أصحاب المحال والمراكز التجارية وبحث مختلف الأمور والقضايا التي تهمهم، من أجل تحقيق التنمية لهذا القطاع الحيوي والهام.

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Tags:أبوظبيالتجزئةريد حمد الظاهري
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