“غرفة أبوظبي” تبحث تعزيز التعاون مع الشركات البرازيلية

استقبل محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ظهر أمس حفصة عبدالله العلماء سفيرة دولة الإمارات لدى البرازيل، بحضور هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي.

وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي أن هذا اللقاء فرصة مميزة لتعزيز جهود غرفة أبوظبي وسفارة الدولة لدى البرازيل لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات الإماراتية والشركات البرازيلية، مشيراً إلى أن البرازيل تعتبر من الشركاء التجاريين المهمين بالنسبة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، كما أن الإمكانيات الاقتصادية والقدرات الطبيعية التي يمتلكها البلدان الصديقان تفتح المجال واسعاً لزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق البرازيلية، وهي أسواق كبيرة وبها فرص مميزة وغير محدودة

وأكد أن هناك اهتماماً متزايداً من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي لتعزيز استثماراتها وزيادة تواجدها في أسواق البرازيل في إطار حرصها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية وخاصة في قطاع البنية التحتية وقطاع إنتاج المواد الغذائية.