غاء حكم على فنزويلا بدفع 1.4 مليار دولار لمجموعة “اكسون موبيل”

اعلنت هيئة دولية للتحكيم حكما على فنزويلا بدفع 1,4 مليار دولار لمجموعة اكسون موبيل بعد تأميم حقل نفطي في عهد الرئيس هوغو تشافيز، كما ورد في القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.



وكان المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات وهو هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي، حكم في العام 2014 على كراكاس بدفع 1,6 مليار دولار من التعويضات بينها 200 مليون فوائد لمصادرتها في 2007 حقل سيرو نيغرو النفطي الذي كانت تستثمره المجموعة الاميركية.



ولجأت اكسون موبيل التي كان رئيسها ريكس تيلرسون وزير الخارجية الاميركي الحالي، الى هذه الهيئة للحصول على تعويضات.



لكن هيئة الاستئناف في المركز الدولي الغت في قرار يحمل تاريخ الخميس، الحكم جزئيا، واكدت انه لم يعد يترتب على فنزويلا دفع 1,4 مليار دولار.



وصرح محامي فنزويلا جورج كهاله في رسالة الكترونية “كان لدينا دائما ثقة في حججنا”.



ولم تعلق اكسون موبيل على القرار، في اتصال هاتفي اجرته وكالة فرانس برس.