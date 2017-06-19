عُشر سكان العالم مرّوا عبر بوابات مطار دبي

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كثيرون استخدموا مطار دبي الدولي، وكثيرون اندهشوا تقريباً بنفس الطريقة من حجم المطار، وانسيابية الحركة فيه، وسهولة التنقل بين مرافقه المتطورة. والواقع أن نحو عُشر سكان العالم حالياً قد مروا عبر بوابات هذا المطار، أو ما يعادل 720 مليون مسافر، وهذا الرقم يساوي ضعف سكان الوطن العربي، وإذا ما اعتبرنا المطار دولة، سيكون ثالث أكبر دول العالم سكاناً بعد الصين والهند.

ويدرك المتتبع لتطور قطاع الطيران في دبي أن هناك قصة نجاح استثنائية حيث سجل مطار دبي العديد من الإنجازات والأرقام القياسية التي وضعته في صدارة مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، تؤهله في الوقت ذاته لصدارة قائمة أضخم مطارات العالم بحلول 2020.

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Tags:دبيمطار دبيمطارات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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