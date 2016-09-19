عيسى كاظم : مناقشات لإدراج شركات جديدة في السوق الثانية

أكد عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، أن السوق في تواصل دائم مع مجتمع الأعمال بما يضمه من شركات مساهمة خاصة ومجموعات عائلية وشركات حكومية وشبه حكومية بهدف إبراز أهمية التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في سوق دبي المالي بوجه عام وإمكانية الإدراج في السوق الثانية بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة، موضحاً أنه في ضوء ذلك توفرت لدينا حصيلة متميزة من الشركات التي يحتمل قيامها بالإدراج في السوق الثانية، إذ أبدت عشرات الشركات اهتماماً بالإدراج وتواصلت معنا، سواءً بصورة مباشرة أو من شركات استشارات فوضتها للإعداد لتلك الخطوة، وحالياً تجرى مناقشات مبدئية مع 5 شركات نأمل أن يتم إدراج بعضها في المستقبل القريب.

وقال في تصريحات خاصة إن قرار إدراج الشركات المساهمة الخاصة في السوق ينطوي على أهمية كبيرة، ويعتبر نقلة نوعية في مسيرة تطور أي شركة، وبالتالي فمن الطبيعي أن يأخذ وقتاً من حيث الدراسة والتقييم غير أننا وفي إطار علاقة التعاون الوثيقة التي تربطنا بالعديد من الشركات الخاصة بما في ذلك تلك التي تستفيد من خدماتنا، ومنها خدمة أمين السجل، نرى فرصة كبيرة لجذب المزيد منها في المرحلة المقبلة.

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