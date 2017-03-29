عمومية “دو” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 21 %

صادقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، المنعقدة أمس الموافق 27 مارس 2017، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 21 % (ما يعادل 21 فلسا للسهم) من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية عن النصف الثاني 2016 رأس المال الحالي 4571.4 مليون درهم عدد الأسهم الحالي 4571.4 مليون سهم القيمة الاسمية 1 درهم نسبة التوزيع 21 % ما يعادل (21 فلسا للسهم) إجمالي الأرباح الموزعة 960 مليون درهم آخر يوم مشاركة 4 إبريل 2017 تاريخ الاستحقاق 6 إبريل 2017 الأرباح النقدية عن كامل عام 2016 نسبة التوزيع 34 %( ما يعادل 34 فلسا للسهم) إجمالي الأرباح الموزعة 1554.3 مليون درهم