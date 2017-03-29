عمومية “دو” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 21 %

صادقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، المنعقدة أمس الموافق 27 مارس 2017، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 21 % (ما يعادل 21 فلسا للسهم) من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
الأرباح النقدية عن النصف الثاني 2016
رأس المال الحالي
4571.4 مليون درهم
عدد الأسهم الحالي
4571.4 مليون سهم
القيمة الاسمية
1 درهم
نسبة التوزيع
21 % ما يعادل (21 فلسا للسهم)
إجمالي الأرباح الموزعة
960 مليون درهم
آخر يوم مشاركة
4 إبريل 2017
تاريخ الاستحقاق
6 إبريل 2017
الأرباح النقدية عن كامل عام 2016
نسبة التوزيع
34 %( ما يعادل 34 فلسا للسهم)
إجمالي الأرباح الموزعة
1554.3 مليون درهم