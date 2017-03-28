عمومية “دو” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 21 %

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صادقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، المنعقدة أمس الموافق 27 مارس 2017، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 21 % (ما يعادل 21 فلسا للسهم) من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية عن النصف الثاني 2016

رأس المال الحالي

4571.4 مليون درهم

عدد الأسهم الحالي

4571.4 مليون سهم

القيمة الاسمية

1 درهم

نسبة التوزيع

 21 % ما يعادل (21 فلسا للسهم)

إجمالي الأرباح الموزعة

960  مليون درهم

آخر يوم مشاركة

4 إبريل 2017

تاريخ الاستحقاق

6 إبريل 2017

الأرباح النقدية عن  كامل عام 2016

نسبة التوزيع

34 %( ما يعادل 34 فلسا للسهم)

إجمالي الأرباح الموزعة

1554.3 مليون درهم

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Tags:#أرباحتوزيعدو
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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