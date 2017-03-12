عمومية “بنك الكويت الوطني” تصادق على توزيع أسهم منحة بنسبة 5 %

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صادقت الجمعية العمومية لـ”بنك الكويت الوطني” الذي يعتبر أكبر وأقدم البنوك في دولة الكويت، على توزيع أسهم منحة بواقع 5 % وأرباح نقدية بنسبة 30 % ومن رأس المال المدفوع عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

(أسهم منحة)

رأس المال الحالي

563.57 مليون د.ك

عدد الأسهم

5635.7 مليون سهم

نسبة الزيادة

5 % ( 5 أسهم لكل 100 سهم )

رأس المال بعد الزيادة

591.75 مليون د.ك

عدد الأسهم الجديد

5917.75 مليون سهم

(الأرباح النقدية للمساهمين)

رأس المال الحالي

563.57 مليون د.ك

إجمالي الأرباح الموزعة

169.07 مليون د.ك

نسبة التوزيع

30 % ( 30 فلسا لكل سهم )

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Tags:أسهمبنك الكويت الوطنيبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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