عمومية “بنك أم القيوين” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%

صادقت الجمعية العمومية لـ “بنك أم القيوين” المنعقدة أمس الموافق 12 مارس 2017، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية رأس المال الحالي 1848 مليون درهم عدد الأسهم الحالي 1848 مليون سهم القيمة الاسمية 1 درهم النسبة المقترحة 10 %(ما يعادل 10 فلوس للسهم) إجمالي الأرباح المقترحة 184.8 مليون درهم آخر يوم مشاركة 20 مارس 2017 تاريخ الاستحقاق 22 مارس 2017 تاريخ التوزيع 12 أبريل 2017

وأوضح البنك في بيان له على سوق أبوظبي اليوم، أن مصرف الامارات المركزي رفض طلبه بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة للاكتتاب من قبل المساهمين بنسبة 8.23 % من رأس المال، لافتا أن رفضه كان بسبب ارتفاع الملاءة المالية للبنك وعدم حاجته لزيادة رأس ماله.