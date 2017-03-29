عمومية “الشارقة للتامين” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7 %

صادقت الجمعية العمومية لشركة “الشارقة للتأمين”، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7 %(ما يعادل 7 فلوس للسهم) من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية رأس المال الحالي 137.5 مليون درهم عدد الأسهم الحالي 137.5 مليون سهم القيمة الاسمية 1 درهم نسبة التوزيع 7 %(ما يعادل 7 فلوس للسهم) إجمالي الأرباح الموزعة 9.63 مليون درهم آخر يوم مشاركة 4 إبريل 2017 تاريخ الاستحقاق 6 إبريل 2017 تاريخ التوزيع 27 إبريل 2017