عمومية “الشارقة للتامين” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7 %

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صادقت الجمعية العمومية لشركة “الشارقة للتأمين”، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7 %(ما يعادل 7 فلوس للسهم) من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية

رأس المال الحالي

137.5 مليون درهم

عدد الأسهم الحالي

137.5 مليون سهم

القيمة الاسمية

1 درهم

نسبة التوزيع

7 %(ما يعادل 7 فلوس للسهم)

إجمالي الأرباح الموزعة

9.63 مليون درهم

آخر يوم مشاركة

4 إبريل 2017

تاريخ الاستحقاق

6 إبريل 2017

تاريخ التوزيع

27 إبريل 2017

كما صادقت الجمعية العمومية على تعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة الشركة، وهما أحمد سالم عبدالله الحوسني، وعلي عبدالله أحمد الخيال.
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Tags:#أرباحالشارقة للتامينتوزيع
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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