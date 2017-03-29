عمومية “الشارقة للتامين” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7 %

صادقت الجمعية العمومية لشركة “الشارقة للتأمين”، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7 %(ما يعادل 7 فلوس للسهم) من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
الأرباح النقدية
رأس المال الحالي
137.5 مليون درهم
عدد الأسهم الحالي
137.5 مليون سهم
القيمة الاسمية
1 درهم
نسبة التوزيع
7 %(ما يعادل 7 فلوس للسهم)
إجمالي الأرباح الموزعة
9.63 مليون درهم
آخر يوم مشاركة
4 إبريل 2017
تاريخ الاستحقاق
6 إبريل 2017
تاريخ التوزيع
27 إبريل 2017
كما صادقت الجمعية العمومية على تعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة الشركة، وهما أحمد سالم عبدالله الحوسني، وعلي عبدالله أحمد الخيال.