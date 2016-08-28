عمومية “الاتحاد العقارية” توافق على عقد تمويل بـ290 مليون درهم

وافقت الجمعية العمومية لشركة “الاتحاد العقارية” في اجتماعها يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2016، على دخول الشركة في عقد تمويل مع بنك رأس الخيمة الوطني ومصرف عجمان بقيمة 290 مليون درهم.

وحسب بيان الشركة على سوق دبي المالي، يتعلق العقد بتمويل مشروع “أويا” لفترة مدتها 6 سنوات.

كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بعقد القروض لآجال تزيد عن 3 سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموالها المنقولة وغير المنقولة وإبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم أو إجراء الصلح والاتفاق على التحكيم.

واعتمدت تعديل النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع المذكور أعلاه وذلك بعد موافقة السلطات المختصة.

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