عمومية “الأهلي القطري” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 %

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صادقت الجمعية العمومية لـ “البنك الأهلي القطري” المنعقدة أمس الموافق 7 مارس 2017 على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال (ما يعادل 1 ريال لكل سهم)، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

أسهم المنحة

رأس المال الحالي

1908.06مليون ريال

عدد الأسهم

190.81مليون سهم

نسبة الزيادة 

  5 %

رأس المال بعد الزيادة

2003.46 مليون ريال

عدد الأسهم بعد الزيادة

200.35 مليون سهم

الأرباح النقدية

النسبة من راس المال

10 % ( 1 ريال لكل سهم )

إجمالي الأرباح الموزعة

190.8 مليون ريال

تاريخ الاستحقاق

6 مارس 2017

تاريخ التوزيع

8 مارس 2017

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Tags:#أرباحالأهلي القطريبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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