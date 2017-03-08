عمومية “الأهلي القطري” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 %

صادقت الجمعية العمومية لـ “البنك الأهلي القطري” المنعقدة أمس الموافق 7 مارس 2017 على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال (ما يعادل 1 ريال لكل سهم)، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

أسهم المنحة رأس المال الحالي 1908.06مليون ريال عدد الأسهم 190.81مليون سهم نسبة الزيادة 5 % رأس المال بعد الزيادة 2003.46 مليون ريال عدد الأسهم بعد الزيادة 200.35 مليون سهم الأرباح النقدية النسبة من راس المال 10 % ( 1 ريال لكل سهم ) إجمالي الأرباح الموزعة 190.8 مليون ريال تاريخ الاستحقاق 6 مارس 2017 تاريخ التوزيع 8 مارس 2017