عمومية “الأهلي القطري” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 %

صادقت الجمعية العمومية لـ “البنك الأهلي القطري” المنعقدة أمس الموافق 7 مارس 2017 على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال (ما يعادل 1 ريال لكل سهم)، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
أسهم المنحة
رأس المال الحالي
1908.06مليون ريال
عدد الأسهم
190.81مليون سهم
نسبة الزيادة
5 %
رأس المال بعد الزيادة
2003.46 مليون ريال
عدد الأسهم بعد الزيادة
200.35 مليون سهم
الأرباح النقدية
النسبة من راس المال
10 % ( 1 ريال لكل سهم )
إجمالي الأرباح الموزعة
190.8 مليون ريال
تاريخ الاستحقاق
6 مارس 2017
تاريخ التوزيع
8 مارس 2017