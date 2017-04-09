عمومية “اتصالات ” تُقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 80 %

وافقت الجمعية العمومية لشركة “مجموعة الإمارات للاتصالات” اليوم، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40 %(ما يعادل 40 فلسا للسهم) من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2016، بالإضافة إلى إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول 2016 بنسبة 40 % نقدا أيضا، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية عن النصف الثاني 2016 رأس المال الحالي 8696.75 مليون درهم عدد الأسهم الحالي 8696.75 مليون سهم القيمة الاسمية 1 درهم النسبة المقترحة 40% ما يعادل (40 فلسا لكل سهم) إجمالي الأرباح المقترحة 3477.2 مليون درهم الأرباح النقدية لكامل العام نسبة التوزيع 80 % (ما يعادل 80 فلسا للسهم) إجمالي الأرباح الموزعة 6954.4 مليون درهم