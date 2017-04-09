عمومية “اتصالات ” تُقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 80 %

وافقت الجمعية العمومية لشركة “مجموعة الإمارات للاتصالات” اليوم، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40 %(ما يعادل 40 فلسا للسهم) من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2016، بالإضافة إلى إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول 2016 بنسبة 40 % نقدا أيضا، كما يوضح الجدول التالي:
الأرباح النقدية عن النصف الثاني 2016
رأس المال الحالي
8696.75 مليون درهم
عدد الأسهم الحالي
8696.75 مليون سهم
القيمة الاسمية
1 درهم
النسبة المقترحة
40% ما يعادل (40 فلسا لكل سهم)
إجمالي الأرباح المقترحة
3477.2 مليون درهم
الأرباح النقدية لكامل العام
نسبة التوزيع
80 % (ما يعادل 80 فلسا للسهم)
إجمالي الأرباح الموزعة
6954.4 مليون درهم