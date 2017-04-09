عمومية “اتصالات ” تُقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 80 %

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وافقت الجمعية العمومية لشركة “مجموعة الإمارات للاتصالات” اليوم، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40 %(ما يعادل 40 فلسا للسهم) من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2016، بالإضافة إلى إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول 2016 بنسبة 40 % نقدا أيضا، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية عن النصف الثاني 2016

رأس المال الحالي

8696.75 مليون درهم

عدد الأسهم الحالي

8696.75 مليون سهم

القيمة الاسمية

1 درهم

النسبة المقترحة

 40% ما يعادل (40 فلسا لكل سهم)

إجمالي الأرباح المقترحة

3477.2 مليون درهم

الأرباح النقدية لكامل العام

نسبة التوزيع

80 % (ما يعادل 80 فلسا للسهم)

إجمالي الأرباح الموزعة

6954.4 مليون درهم

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Tags:اتصالاتارباحتوزيع
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امل صبرى

امل صبرى

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