عمومية “أبوظبي لبناء السفن” تناقش توزيع الأرباح 13 أبريل القادم

دعت شركة “أبوظبي لبناء السفن” المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، الذي سيعقد يوم الخميس 13 أبريل القادم، على الساعة 2 ظهرا، في أبوظبي.

وأضافت في بيان لها على سوق أبوظبي اليوم، أن جدول أعمال العمومية يتضمن مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن عام 2016، والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية 2016 والمصادقة عليها.

كما ستنظر العمومية إلى قرار الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بـ 2 مليون درهم عن عام 2016.

وستستمع الجمعية العمومية خلال اجتماعها المقبل، إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير مدققي الحسابات فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة، والمصادقة عليهما.

وسيتم إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين “ديلويت” للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم، إلى جانب أعمال أخرى.

وأوضحت الشركة أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، فإن الاجتماع الثاني سيكون يوم الخميس 20 أبريل 2017، في نفس المكان والزمان.