عمومية “أبوظبي الوطنية للفنادق” تعدل التوزيعات النقدية إلى 12.2 %

عدلت الجمعية العمومية لشركة “أبوظبي الوطنية للفنادق”، المنعقدة أمس الموافق 13 مارس 2017، التوزيعات النقدية إلى 12.2 % من رأس المال عن عام 2016 بدلا من 10 % التى أوصى بها مجلس الإدارة، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية رأس المال الحالي 1000 مليون درهم عدد الأسهم الحالي 1000 مليون سهم القيمة الاسمية 1 درهم نسبة التوزيع 12.2 %( ما يعادل 12.2 فلس لكل سهم) إجمالي الأرباح الموزعة 122 مليون درهم آخر يوم مشاركة 21 مارس 2017 تاريخ الاستحقاق 23 مارس 2017 تاريخ التوزيع خلال 30 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 20% من المبلغ المقترح 7.24 مليون درهم إلى مبلغ 8.688 مليون درهم.