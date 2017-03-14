عمومية “أبوظبي الوطنية للفنادق” تعدل التوزيعات النقدية إلى 12.2 %

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عدلت الجمعية العمومية لشركة “أبوظبي الوطنية للفنادق”، المنعقدة  أمس الموافق 13 مارس 2017، التوزيعات النقدية إلى  12.2 % من رأس المال عن عام 2016 بدلا من 10 % التى أوصى بها مجلس الإدارة، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية

رأس المال الحالي

1000 مليون درهم

عدد الأسهم الحالي

1000 مليون سهم

القيمة الاسمية

1 درهم

نسبة التوزيع

12.2 %( ما يعادل 12.2 فلس لكل سهم)

إجمالي الأرباح الموزعة

122 مليون درهم

آخر يوم مشاركة

21 مارس 2017

تاريخ الاستحقاق

23 مارس 2017

تاريخ التوزيع

خلال 30 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية

كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 20% من المبلغ المقترح 7.24 مليون درهم إلى مبلغ 8.688 مليون درهم.

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Tags:أبوظبي الوطنية للفنادقأسهمتوزيعات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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