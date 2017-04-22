عمولات الوسطاء العقاريين في دبي تقترب من نصف مليار درهم

بلغت عمولات الوسطاء العقاريين العاملين في سوق دبي العقاري، أكثر من 472 مليون درهم منذ بداية 2017.

وتوزعت العمولات على مختلف أنواع العقارات، حيث بلغت عمولات الأراضي 224 مليوناً، أما الوحدات السكنية فبلغت عمولتها 203 ملايين درهم، فيما بلغت عمولات المباني 45 مليوناً.

ويتم احتساب العمولات المدفوعة للوسطاء بواقع 2 % من إجمالي المبايعات الفعلية غالبا.

وسجل إجمالي عدد المخالفات التي ارتكبها الوسطاء، ومكاتب الوساطة العقارية منذ بداية العام أكثر من 115 مخالفة، موزعة بين 108 إنذارات قانونية، و7 مخالفات.

وتصدرت مخالفة “عدم تسجيل الوسطاء” القائمة بواقع 58 حالة، وحلت “عدم وجود تصريح” ثانياً بـ 50 مخالفة، فيما تم تسجيل 18 مخالفة لعدم تجديد بطاقة الوسيط، و16 مخالفة لعدم الالتزام بأخلاقيات العمل، و 10 حالات لمخالفة التعاميم والتوجيهات الصادرة من المؤسسة.