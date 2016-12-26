عملة إيران تهبط لمستوى قياسي أمام الدولار

سجل الريال الإيراني مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار يوم الاثنين في علامة على المخاوف المتعلقة بقدرة البلاد على جذب أموال أجنبية بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة.

وبلغ سعر صرف الريال الإيراني في السوق الحرة 41 ألفا و500 ريال مقابل الدولار انخفاضا من نحو 41 ألفا و250 ريالا يوم الأحد ومقارنة مع 35 ألفا و570 ريالا في منتصف سبتمبر أيلول.