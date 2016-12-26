عملات الأسواق الناشئة ترتفع مع بدء أعياد الكريسماس

ارتفعت عملات الأسواق الناشئة في تعاملات اليوم الإثنين على نطاق واسع أمام سلة من العملات الرئيسية مع بدء موسم العطلات في أوروبا والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 01:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ارتفع سعر الروبية الهندية نحو 0.2%، على منصة “إيه.بي.إس” للتداول الإلكتروني عند مستوى 67.84 للدولار الواحد، وأمام اليورو زادت العملة الهندية بنحو 0.11%.

فيما زاد سعر اليوان الصيني 0.15% إلى مستوى 6.9851 للدولار الواحد.

وتقدم الوون الكوري الجنوبي 0.4% في تعاملات اليوم لينهي موجة هبوط استمرت نحو 8 جلسات.

وارتفع سعر الراند الجنوب أفريقي في تعاملات اليوم 0.25%.