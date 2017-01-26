عمان: 48% ارتفاعا بعدد المسافرين

أوضحت إحصائية صادرة من الشركة العمانية لإدارة المطارات أن عدد المسافرين عبر مطار الدقم وصل 24 ألفا و429 مسافرا خلال العام الماضي، مقابل 16 ألفا و 489 مسافرا خلال العام السابق، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 48%.

وبالنسبة لعدد الرحلات عبر مطار الدقم فقد بلغت خلال العام الماضي 408 رحلات، مقابل 410 رحلات عن العام 2015م.

وأشارت الإحصائية إلى عدد الرحلات عبر مطاري مسقط وصلالة، حيث سجل مطار مسقط خلال العام الماضي ارتفاعا في عدد الرحلات عن العام السابق بنسبة 9%، والذي بلغ عددها 103 آلاف و 430 رحلة خلال العام الماضي، مقابل 95 ألفا و 116 رحلة خلال العام السابق، أما مطار صلالة فسجل 10 آلاف و293 رحلة خلال العام الماضي، حيث انخفضت نسبة الرحلات عبره بمقدار 4%، والذي كان عددها 10 آلاف و 703 رحلات خلال العام السابق.

كما بينت الإحصائية حجم الشحن في كل من مطاري مسقط وصلالة، حيث ارتفع حجم الشحن بمطار مسقط بـنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، والذي كان حجمه 134 مليونا و 564 ألفا و226 كجم، بينما بلغ حجمها خلال العام الماضي 162 مليونا و 15 ألفا و 480 كجم، أما مطار صلالة فسجل انخفاضا في حجم الشحن بنسبة 14%، حيث بلغ حجمها خلال العام الماضي مليونا و 350 ألفا و 578 كجم، مقابل مليون و 563 ألفا و 219 كجم في 2015م.

وأفادت الإحصائية تصدر مطار مسقط في عدد شركات الطيران المشغلة عن مطاري صلالة والدقم، حيث بلغ عددها في مطار مسقط 34 شركة، فيما وصل عددها في مطار صلالة 12 شركة، ومطار الدقم شركة واحدة.

وكان عدد المسافرين عبر مطار مسقط بلغ 12 مليونا و 32 ألفا و 301 مسافر خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق والذي سجل 10 ملايين و 315 ألفا و 358 مسافرا، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 17%.

وأن عدد المسافرين عبر مطار صلالة بلغ مليونا و198 ألفا و 846 مسافرا خلال العام الماضي، مسجلا بذلك نموا بمقدار 17% عن العام السابق، والذي بلغ عددهم مليونا و 27 ألفا و 578 مسافرا.