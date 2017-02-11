عمان: 337 منشأة فندقية بإجمالي 18825 غرفة وشقة العام الماضي

ارتفع عدد المنشآت الفندقية العام الماضي بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق حيث بلغت نحو 337 منشأة فندقية في السلطنة، بينما بلغ إجمالي عدد الغرف / الشقق 18825 خلال ذات العام بنسبة ارتفاع قدرها 8ر12% عن العام السابق.

وقالت وزارة السياحة في حسابها على التويتر: بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية 337 منشأة فندقية في العام المنصرم بنسبة ارتفاع قدرها 6%، فيما بلغ عدد الغرف / الشقق 18825 غرفة وشقة فندقية خلال ذات العام بنسبة ارتفاع وقدرها 8ر12%.

ويحتل قطاع السياحة موقعاً متقدماً في استراتيجية تنويع مصادر الدخل إذ تم اختياره بجانب قطاعات أخرى لتحقيق هذه الاستراتيجية في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، مع ويتوقع أن يشكل التوسع السريع الذي يشهده قطاع الضيافة محركاً بارزاً للنمو، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات العقارية العالمية «كلاتونز» والتي كشفت النمو الكبير في قطاع السياحة ساهم في إحداث طفرة ملحوظة في سوق الفنادق من فئتي الأربع والخمس نجوم، وعلى مدى عامي 2017 ـ 2018، سيؤدي إنجاز الفنادق التي لا تزال قيد الإنشاء إلى زيادة في المعروض من الغرف تقدر بنحو النصف في هاتين الفئتين.

ومع نهاية الخطة الخمسية التاسعة عام 2020 يتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من مشروعي الواجهة البحرية بولاية مطرح ومدينة العرفان بمرتفعات المطار إلى زيادة الغرف الفندقية تزامناً مع دفع عجلة النمو المستمر في قطاع السياحة والضيافة في السلطنة، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الفندقية التي تم الإعلان عنها العام الماضي ويتوقع بدء تشغيلها خلال الأعوام المقبلة.