عمان: توسـط إنتاج من النفط والمكثفات بلغ مليونا و400 ألف

قالت وزارة النفط والغاز: إن متوسط الإنتاج اليومي للنفط الخام والمكثفات النفطية حوالي مليون و400 ألف برميل مقارنة بـ981 ألف برميل عام 2015، بزيادة قدرها 4ر2%، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي عام 2016 بالإضافة لكمية الغاز المستوردة من دولفين حوالي 112 مليون متر مكعب مقارنة بـ109 ملايين متر مكعب عام 2015 بزيادة قدرها 3ر2%.

وبلغت كمية الغاز غير المصاحب خلال العام الماضي 87 مليون متر مكعب، بينما بلغ الغاز المصاحب 19 مليون متر مكعب، فيما بلغ الغاز المستورد من دولفين 6 ملايين متر مكعب العام الماضي.