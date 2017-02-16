عضو بالفيدرالي يدعم رفع الفائدة ثلاث مرات

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قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمدينة “فلادلفيا” “باتريك هاركر” إن رفع معدل الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري ربما يكون مناسباً على افتراض أن الاقتصاد الأمريكي سيظل على مساره الحالي.

وأكد “هاركر” على أن الاقتصاد الأمريكي يبدو في حالة جيدة بوجه عام، ورغم أن معدل التضخم لا يزال منخفضاً، إلا أنه سيرتفع نحو المستهدف بنسبة 2% في عام 2017 أو العام المقبل.

وأضاف عضو الفيدرالي أن الاقتصاد حقق أهدافاً جيدة فيما يتعلق بسوق العمل، مشيراً إلى أن التوقعات بارتفاع النمو الاقتصادي بأكثر من 2% تعتمد على سياسات بعيدة عن البنك المركزي.

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Tags:الاحتياطي الفيدراليالفائدةرفع
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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