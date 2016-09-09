عضو بالاحتياطي الفيدرالي يدعم الرفع التدريجي لأسعار الفائدة

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قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن “إريك روزنغرين” –عضو له حق التصويت في لجنة سياسات البنك المركزي- الجمعة إنه يدعم الرفع التدريجي لسعر الفائدة الأمريكية، مؤكداً أن الانتظار طويلاً يعزز المخاطر المتعلقة بارتفاع أسعار الأصول مثل العقارات التجارية.
وأضاف في كلمة له في ماساشوستس: من وجهة نظري وبناءً على البيانات الصادرة إلى الآن، فإن الأمر مقبول ويمكن مواصلة التدرج في السياسة النقدية.
ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة اجتماعات هذا العام، الأول على مدار يومي 20-21 سبتمبر/أيلول الجاري، والثاني على مدار يومي 1-2 نوفمبر/تشرين الثاني، والأخير يعقد خلال يومي 13- 14 ديسمبر/كانون الأول، مع توقعات بتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة حتى الاجتماع الأخير.
وأشار “روزنغرين” إلى أنه في ظل وجود مخاطر من صعود عمليات شراء الأصول، هناك مخاطر أيضاً إزاء ضعف النمو العالمي.

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Tags:إريك روزنغرينالاحتياطي الفيدراليامريكا
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