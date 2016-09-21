“عزيزي للتطوير العقاري” تطلق مشروع “عزيزي شيستا ريزيدنس” في دبي

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، ومقرها دبي، أنها تستعد لإطلاق أحدث مشاريعها الذي يحمل اسم “عزيزي شيستا ريزيدنس”، بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون درهم.

ويقدم المشروع شققاً سكنية فاخرة، تقع ضمن منطقة الفرجان في دبي، ومن المقرر إنجازه في العام 2018.

ويتكون المشروع من مبنى يتألف من 12 طابقاً، منها طابقين لمواقف السيارات، وطابق أرضي، وطابق سفلي. وتضم الطوابق السكنية 284 وحدة سكنية، متنوعة الأحجام، ويبلغ إجمالي مساحة البناء في المشروع 966.4 ألف قدم مربع.

يشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على إنجاز 20 مشروعاً مختلفاً في دولة الإمارات، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 7.3 مليار درهم، وفق بيان رسمي صدر عنها اليوم.

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