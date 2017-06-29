“عزيزي للتطوير العقاري” تطلق مشروعين جديدين في منطقة الفرجان بدبي

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أطلقت شركة “عزيزي للتطوير العقاري” مشروعين سكنيين جديدين في منطقة الفرجان بإمارة دبي، وهما “عزيزي بيرتون”، و”عزيزي بيرل”.

وأشارت الشركة إلى أن مشروع “بيرتون” يتكون من مبنى مؤلف من سبعة طوابق، ويضم 245 وحدة سكنية منها 191 شقة استوديو، إلى جانب 40 شقة بغرفة نوم واحدة، و40 شقة بغرفتي نوم.

وذكرت أن مشروع “بيرل” يتكون أيضاً من مبنى مؤلف من سبعة طوابق، ويحتوي على 260 وحدة سكنية، منها 192 شقة استوديو، و54 شقة بغرفة نوم واحدة، و14 شقة بغرفتي نوم.

وأضافت الشركة أن المشروعين يتميزان بارتفاع عدد شقق الاستوديو في كل منهما، لافتة إلى أن الشقق السكنية في المشروعين تحتوي على مطبخ مجهز بالكامل، وتشطيبات أوروبية، وألوان كاتمة تميل إلى الترابية.

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Tags:دبيعزيزي للتطوير العقاريمشروعات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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