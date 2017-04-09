“عزيزي للتطوير العقاري” ترسي عقدين لتنفيذ أعمال إنشاء بقيمة 1.7 مليار درهم

أعلنت “عزيزي للتطوير العقاري”، ومقرها دبي، عن ترسية عقدين لتنفيذ أعمال الإنشاء لمرحلتين من المراحل الأربع التي سيتم إنجازها في مشروع “ميدان ون”.

وأرست الشركة العقود على شركة “كي سي سي للهندسة والمقاولات” وشركة “اكتكو” للمقاولات العامة كمقاولين لتنفيذ أعمال البناء في المشروع متعدد المراحل ضمن مشروع “ميدان ون”، بقيمة إجمالية تبلغ 1.7 مليار درهم.

وكانت “عزيزي” قد أعلنت عن شراء 186 قطعة أرض ضمن منطقة “ميدان ون” في فبراير الماضي، ستضم 76 مبنى بعد دمج بعض الأراضي.

وتتكون المرحلة الأولى من 18 مبناً سكنياً منخفض ومتوسط الارتفاع، وتتألف من 2273 وحدة سكنية، فضلاً عن العديد من مشاريع التجزئة في منطقة “ميدان ون”، يليها إنجاز 17 مبنىً إضافياً في المرحلة الثانية، تتضمن 2162 وحدة سكنية.