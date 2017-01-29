عبيد الزعابي:نتوقع أداء أفضل لأسواق الإمارات هذا العام

توقع عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأورق والسلع بالإنابة، أن يكون أداء أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام افضل من العام الماضي.

وأوضح أن سيولة التداول في أسواق المال تحسنت كثيراً منذ بداية العام.

وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى تحسن هذه السيولة في الأسواق، ومنها عوامل خارجية تتمثل في استقرار النفط، وتحسن الظروف الجيوسياسية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، إضافة إلى عوامل داخلية مثل استقرار الاقتصاد الوطني، وثبات معدل النمو المتوقع، وعدم وجود عجوزات في الموازنة العامة، واستمرار تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ولفت إلى أن معدل التداول اليومي تجاوز مليار درهم، لافتاً إلى أن حجم التدفق الاستثماري للمستثمرين الأجانب والعرب والخليجيين تجاوز مبلغ 517 مليون درهم وهو صافي استثماراتهم في الأسواق.