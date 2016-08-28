“عائشة المنصور”… أول إماراتية تقود “إيرباص إيه 380”

اختارت شركة “الاتحاد للطيران” المواطنة الإماراتية “عائشة المنصوري” لتقود طائرة “إيرباص إيه 380” .

وكانت عائشة قد عينت بداية مساعد طيار ثانٍ في شركة “الاتحاد للطيران” وبدأت بقيادة طائرة من طراز “إيرباص إيه 320 “، وتقوم برحلات تقل عدد ساعات الطيران بينها وبين أبوظبي عن خمس ساعات .

وأشارت إلى أنها كانت قد رقيت بعد أربع سنوات من انضمامها إلى الشركة لمساعد طيار وبدأت تقود طائرة من طراز” إيرباص إيه 330″ لتذهب إلى وجهات عدة تحتاج إلى 12 ساعة سفر مثل استراليا والمغرب وفرنسا لتحقق حتى الأن 3000 ساعة طيران.

وذكرت أنه بعد اختيارها لتكون أول إماراتية تقود طائرة ” إيرباص 380″ قامت بقيادة الطائرة إلى نيويورك و ملبورن وسيدني وبومباي ولندن، وذلك بعد تلقيها تدريبات مكثفة.

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