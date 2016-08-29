عائد “السندات الألمانية” ترتفع لأعلى مستوياتها في أسبوع

تراجعت السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات مما دفع العائد عليها لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد تصريحات رئيسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة التي خفضت الطلب على الأصول الآمنة.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس أو 0.02% إلى – 0.055%، بعدما وصل العائد في وقت سابق إلى -0.035% وهو الأعلى منذ التاسع عشر من أغسطس/آب.

وجاء ذلك بعدما صرحت “جانيت يلين” من خلال حديثها في “جاكسون هول” أن الظروف مناسبة لرفع الفائدة، فيما أشار نائبها “ستانلي فيشر” إلى أن زيادة الفائدة في الاجتماع المقبل ممكنة.

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