عائد “السندات الألمانية” ترتفع لأعلى مستوياتها في أسبوع

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LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 26: In this photo illustration Euro coins sit on 5 Euro notes, on November 26, 2010 in London, England. Concerns over the Euro zone debts have caused shares to retreat today by 1.3 percent, as speculation continues over other countries seeking financial help. According to reports, a 85 billion euro (112.7 billion USD) rescue package from the EU and International Monetary Fund (IMF) will be announced for Ireland on Sunday. (Photo by illustration Dan Kitwood/Getty Images)

تراجعت السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات مما دفع العائد عليها لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد تصريحات رئيسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة التي خفضت الطلب على الأصول الآمنة.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس أو 0.02% إلى – 0.055%، بعدما وصل العائد في وقت سابق إلى -0.035% وهو الأعلى منذ التاسع عشر من أغسطس/آب.

وجاء ذلك بعدما صرحت “جانيت يلين” من خلال حديثها في “جاكسون هول” أن الظروف مناسبة لرفع الفائدة، فيما أشار نائبها “ستانلي فيشر” إلى أن زيادة الفائدة في الاجتماع المقبل ممكنة.

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Tags:#المانياالاحتياطي الفيدراليالسندات
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