عائدات صادرات النفط الإيراني في 4 سنوات

قال رئيس مؤسسة الإدارة والتخطيط في إيران “محمد باغر نوبخت” إن عائدات النفط الإيراني خلال فترة الرئيس الحالي “حسن روحاني” وتحديداً من مارس/آذار عام 2013 حتى الشهر نفسه من العام الحالي بلغت 157 مليار دولار.

وأوضح المسؤول الإيراني أن عائدات البلاد من صادراتها النفطية في الفترة ما بين مارس/آذار عام 2009 وحتى مارس/آذار 2013، والتي تغطي الفترة الثانية لرئاسة “محمود أحمدي نجاد” بلغت 251 مليار دولار، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية “فارس”.

وأشار ” نوبخت” إلى أن سعر النفط انخفض من 104 دولارات للبرميل إلى 44 دولاراً خلال السنوات الأربع الماضية.

وقبل فرض العقوبات الغربية على إيران في عام 2012 كانت البلاد تصدر حوالي 2.5 مليون برميل/يومياً من النفط، ولكن ذلك الرقم انخفض إلى النصف بسبب العقوبات.

ووفقاً للإحصاءات السنوية لمنظمة أوبك، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات النفط الإيرانية 27.3 مليار دولار في عام 2015، مقابل 53.65 مليار دولار في عام 2014، وحوالي 61.92 مليار دولار في 2013، و101.46 مليار دولار و114.7 مليار دولار في عامي 2012 و2011 على الترتيب.