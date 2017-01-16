“طيران ناس” توقع اتفاقية مع “إيرباص” لشراء 80 طائرة بـ 32.3 مليار ريال

share on:

وقعت شركة “طيران ناس” المملوكة بنسبة 34 %، لشركة “المملكة القابضة”، اليوم الإثنين في الرياض، اتفاقية مع شركة “إيرباص”، لشراء 80 طائرة جديدة من طراز إيه 320 (A320neo)، بقيمة 8.6 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن الطائرات تم جدولة استلامها بدايةً من عام 2018م وحتى 2026م، وتضمن الاتفاق أحقية “طيران ناس” لشراء 40 طائرة إضافية في المستقبل.

و كانت شركة “طيران ناس” المملوكة بنسبة 34 % للمملكة القابضة، قد استكملت مؤخرا متطلبات هذا الاتفاق مع شركة “إيرباص” لشراء طائرات بقيمة 32.25 مليار ريال (8.6 مليار دولار).

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  توقيع اتفاقية بين "الإمارات للطاقة النووية" و"الكورية للطاقة المائية"
Tags:اتفاقيةطيران ناس
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

share
  • /

“طيران الإمارات” تمنع أصحاب التذاكر الصادرة إلى دول أخرى من التوقف النهائي

share
  • /

الكويت : مشروع المطار يسير حسب الخطة الزمنية

share on: