“طيران ناس” توقع اتفاقية مع “إيرباص” لشراء 80 طائرة بـ 32.3 مليار ريال

وقعت شركة “طيران ناس” المملوكة بنسبة 34 %، لشركة “المملكة القابضة”، اليوم الإثنين في الرياض، اتفاقية مع شركة “إيرباص”، لشراء 80 طائرة جديدة من طراز إيه 320 (A320neo)، بقيمة 8.6 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن الطائرات تم جدولة استلامها بدايةً من عام 2018م وحتى 2026م، وتضمن الاتفاق أحقية “طيران ناس” لشراء 40 طائرة إضافية في المستقبل.

و كانت شركة “طيران ناس” المملوكة بنسبة 34 % للمملكة القابضة، قد استكملت مؤخرا متطلبات هذا الاتفاق مع شركة “إيرباص” لشراء طائرات بقيمة 32.25 مليار ريال (8.6 مليار دولار).