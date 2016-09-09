“طيران الخليج” تشتري مقاعد لرجال الأعمال بـ 2.2 مليون دينار

أظهرت بيانات مجلس المناقصات والمزايدات طرح طيران الخليج مناقصة لشراء مقاعد درجة رجال الأعمال لطائرات A320 الجديدة، وتقدم للمناقصة شركة (STELIA Aerospac) بعطائها الوحديد والذي بلغت قيمته 5 ملايين يورو أي نحو 2.2 مليون دينار بحريني.

إلى ذلك، فتح مجلس المناقصات في جلسته المنعقدة أمس 127 عطاءً لـ21 مناقصة حكومية، تابعة إلى 12 جهة حكومية، بلغ اجمالي أقل العطاءات نحو 5.6 مليون دينار.

وتصدر طرح المناقصات وزارة شؤون الاعلام بتقدمها بـ 3 مناقصات حكومية تضمنت: مناقصة لشراء شاشات عرض LED وLCD مع ملحقاتها لاستيديو الانتاج رقم 1 واستيديو الاخبار 55، طرح مناقصة عامة لتوفير الصيانة التقنية للطابعة ROLAND R704، وطرح مناقصة عامة (محلية) لمشروع تطوير منظومة المراقبة الأمنية (CCTV System).

وتقدمت هيئة الكهرباء والماء بـ3 مناقصات أيضًا تضمنت: تزويد الغطاء الداخلي للتوربين الغازي نوع الستوم 13 دي ام بمحطة الرفاع، دعـوة لتأهيـل المقاولين للقيام بأعمال الصيانة وإعادة الطلاء لخزانات المياه (MILD STEEL) بإدارة نقل المياه، دعـوة لتأهيـل المقاولين المحليين (الحاليين والجدد) للقيام بأعمال العقود الزمنية الخاصة بأعمال الصيانة المدنية بإدارة نقل الكهرباء (ETD MTC Civil Maintenance Works).

كما تقدمت شركة طيران الخليج بـ 3 مناقصات لـ: شراء مقاعد درجة رجال الأعمال لطائرات A320 الجديدة، وتوفير السكن لطاقم الضيافة لشركة طيران الخليج في دكا، وأعمال الصيانة الفنية للأسطول في مطار مولتان الدولي «باكستان».

وتقدمت شركة نفط البحرين «بابكو» بمناقصتين لـ: صيانة وإصلاح المعدات الكهربائية والآلات الدقيقة في عوالي والجبل ومناطق الحقل، توريد وتركيب وحدات التكييف؛ كما تقدمت وزارة المالية بمناقصة الاستعانة بعدد 2 استشاريين لتطوير الخدمات والبرامج الداخلية للوزراة ومزايدة لبيع سيارات حكومية.

فيما تقدم كل من: التنمية الاجتماعية، الشركة العامة للدواجن، المخــازن المركزية، بورصة البحرين، شركة مطار البحرين، هيئة البحرين للثقافة والاثار، وهيئة الحكومة الالكترونية، بمناقصة لكل منها.

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