“طيران الاتحاد”: 50 إماراتية يقدن الطائرات

أعلنت «الاتحاد للطيران» أن أكثر من نصف موظفيها من المواطنين الإماراتيين هم من النساء، بمن في ذلك 50 إماراتية تخصصن في قيادة الطائرات وذلك ضمن احتفالية نظمتها الخميس الماضي احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام.

وأكدت الشركة أنه ضمن العدد الإجمالي للموظفات والموظفين الإماراتيين في الشركة، والذي يصل إلى أكثر من 3,200 موظفة وموظف، يبلغ عدد المواطنات الإماراتيات نحو 1,661 موظفةً، أي ما يعادل 51% شاملاً موظفات مركز الاتصال في العين الحائز على الجوائز والبالغ عددهن 137 موظفةً وهو المركز الذي يتم تشغيله بالكامل من قبل إماراتيات ما يعكس الإقبال الذي تحظى به الاتحاد بصفتها جهة عمل جاذبة للمواطنات .

وتعتبر عائشة المنصوري أحد أبرز النماذج النسائية الإماراتية الرائدة في مجال الطيران ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى العالمي خاصة وأنها تتولى قيادة أضخم طائرة ركاب في العالم.

وتحدثت المنصوري في لقاء جمعها مع الإعلاميين خلال الاحتفال عن بدايتها مع عالم الطيران، حيث استذكرت حضورها فعاليات بطولة العين للعروض الجوية 2007 وقالت «أُغرمت بالطيران منذ لحظة حضوري فعاليات بطولة العين للعروض الجوية 2007 وفي العام التالي التحقت بالعمل لدى الاتحاد للطيران كطيار متدرب ومن ثمّ باشرت عملي كمساعد طيار ثانٍ على الطائرة طراز ايرباص A320 بعد اجتيازي مرحلة التأهيل واليوم أتولّى وظيفة مساعد طيار أول على متن الطائرة طراز A380 وأتمنى أن أصبح كابتن طيار لكي يتسنى لي تدريب طيارين آخرين».

وتحلم عائشة التي انضمت لبرنامج الطيارين الإماراتيين التابع للاتحاد للطيران في عام 2007 ودرست الطيران في الأكاديمية الدولية للطيران (أفق) في العين ثم بدأت قيادة الطائرات الايرباص بأن تكون كابتن طيار وحتى تحقق ذلك الإنجاز فإنها يجب أن تطير 5 آلاف و500 ساعة وحتى الآن أنجزت عائشة 3000 ساعة طيران.

من جانبها قالت منى وليد، نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية في الاتحاد للطيران والاتحاد للطيران الهندسية إن الاتحاد للطيران تضم نحو 11 من المواطنات الإماراتيات بكامل الجهوزية لقيادة الطائرات إضافة إلى 38 مواطنة إماراتية أخرى في طريقهن لإتمام برنامج الطيارين المتدربين.

فعاليات

وأشارت إلى أن الاتحاد للطيران تستضيف طائفةً من الفعاليات احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية وهو مبادرة أطلقتها الحكومة، وتنعقد الآن سنويًا يوم 28 أغسطس تقديرًا للدور الذي تضطلع به السيدات الإماراتيات في تنمية الإمارات وتأتي الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام تحت عنوان «المرأة الإماراتية والابتكار».

وتَمثّل الحدث الأكثر رمزيةً ضمن الفعاليات في زيارة وفد مكوّن من عشرة من الرعيل الأول للاتحاد النسائي العام في الإمارات إلى أكاديمية التدريب في الاتحاد للطيران ضمن احتفالية «لقاء الأجيال».

والتقى الوفد خلال زيارته بكوكبة من المواطنات الإماراتيات اللاتي تتولين مناصب مختلفة في الشركة، بما في ذلك قائدات طائرات ومهندسات وقادة أعمال حيث جمع اللقاء بين جيلين من النساء في صورة معبرة عززت من مكانة المرأة الإماراتية على مر الزمن.

رؤية

وقالت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام في الإمارات : «إن ما تم إنجازه اليوم ما كان له أن يتحقق لولا الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، والدعم اللا محدود والمتواصل من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، للمرأة الإماراتية بشكل عام في جميع الميادين.

ورحبت منى وليد، نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية في الاتحاد للطيران والاتحاد للطيران الهندسية بزيارة وفد الاتحاد النسائي العام إلى مقر الاتحاد للطيران، وثمنت الإنجازات قائلة: «منذ إطلاق شركة الاتحاد للطيران في 2003 ركزت الشركة جهودها على مبدأ تكافؤ الفرص في استقطاب وتطوير الكوادر الإماراتية من الجنسين، من أجل إيجاد فرص عمل واعدة وإعداد قادة المستقبل في قطاع الطيران على المستويين الوطني والعالمي. إننا ملتزمون تجاه تعزيز مكانة المرأة الإماراتية على مستوى القطاع ودورها المهم في تطور وتنمية الاقتصاد الوطني». وزار الوفد مركز خدمات حلول الأعمال العالمية في مدينة العين وهو مركز للتميز في حساب العائدات والذي تُمثل المواطنات الإماراتيات نسبة 97 في المئة من موظفيه.

كوكبة

وشهد الاربعاء الماضي انعقاد فعالية إعلامية بمشاركة كوكبة من الموظفات الإماراتيات في الاتحاد للطيران. وكان من بين المشاركات خولة البادي، التي تتولّى من خلال منصبها كرئيسة لشؤون خدمات الأعمال، الإشراف على شؤون الابتكار والتقنية على امتداد أقسام الشركة.

كما شهدت الفعالية الإعلامية التي انعقدت يوم الأربعاء حضور ميثاء الحميري، مديرة دعم العمليات الإلكترونية. وتعمل ميثاء نحو الاستغناء عن المستندات الورقية في قمرات القيادة.

كما كانت ريم فكري من بين الحاضرات في الفعالية، والتي شهد لها الدور المهم الذي اضطلعت به ضمن قسم الاتصال والعلاقات الإعلامية في الشركة، إعارتها للعمل في سيشل لتقديم المساعدة لطيران سيشل، شريكة الاتحاد بالحصص.

تواصل

تعتزم الاتحاد للطيران عقد فعاليات للتواصل المهني اليوم وغداً، حيث سيتسنّى للموظفات الإماراتيات مناقشة مساراتهن المهنية مع الموظفات الأكثر تألقاً ونجاحاً في الشركة. ولهذا الغرض، قدِمت فاطمة المهيري من تورونتو، حيث تتولّى منصب المدير العام لمكاتب الشركة في كندا، وتعدّ أول موظفة إماراتية في الاتحاد للطيران تضطلع بهذا المنصب. كما قدِمت أروى الشحي من نيويورك، حيث تتولّى منصب مدير التسويق لمنطقة الأميركيتين.

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