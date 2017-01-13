“طيران الإمارات” تعلن توسيع شبكة خطوطها الأوروبية

أعلنت طيران الإمارات أمس مواصلة توسيع شبكة خطوطها الأوروبية من خلال إطلاق خدمة يومية بين دبي وزغرب عاصمة كرواتيا اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) 2017. وسوف تتم الخدمة اليومية إلى هذه الوجهة، الواقعة في جنوب شرقي أوروبا، بطائرة بوينج 777-300 بتوزيع الدرجات الثلاث، لتصبح أول خدمة بطائرة ذات جسم عريض إلى زغرب.

وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية: «طيران الإمارات متواجدة في كرواتيا منذ عام 2003، لذا فإن إطلاق خدمة كاملة يعد تطوراً منطقياً. يسعدنا أن نضيف زغرب الجميلة إلى شبكة خطوطنا العالمية، ونحن ملتزمون بتعزيز حركة التجارة والسياحة بين دولة الإمارات وكرواتيا، وفتح الباب أمام عملائنا في أكثر من 45 وجهة ضمن شبكة خطوطنا في الشرق الأوسط ودول حوض المحيط الهادي الآسيوية لزيارة كرواتيا والاستمتاع بطبيعتها الرائعة وعناصر الجذب العديدة».

وتعد كرواتيا وجهة مرغوبة للتجارة والسياحة من مختلف مناطق العالم، وخصوصاً السياح القادمين من منطقة الشرق الأقصى . وقد اختارت طيران الإمارات مواعيد لرحلات زغرب تناسب القادمين من هذه الدول.

الدول المجاورة

ولن تقتصر فوائد خدمة طيران الإمارات الجديدة على كرواتيا فحسب، بل ستتعداها إلى الدول المجاورة، مثل سلوفينيا، وحتى المناطق الجنوبية في هنغاريا والنمسا، حيث ستتيح لعملائها السفر بسهولة للتجارة أو السياحة إلى دبي وما بعدها، وخصوصاً إلى وجهات مثل شنغهاي وبانكوك وبكين وكوالالمبور وسيدني وملبورن والمالديف وسيشل وسريلانكا، مع فترات انتظار في دبي لمواصلة الرحلات لا تتعدى الأربع ساعات.

وسوف يستفيد رجال الأعمال المسافرون من دبي إلى زغرب من وصول رحلة طيران الإمارات مبكراً إلى مطار فرانكو تودمان (بليسو) الدولي. فالمدينة تعد حاضنة لشركات التقنية الحديثة وتضم مقار إقليمية لكبريات الشركات شرقي أوروبا. وسوف توفر رحلة طيران الإمارات طاقة شحن مقدارها 16 طناً يومياً في كل اتجاه، ما سيفتح الباب أمام الصادرات الكرواتية نحو أسواق عالمية جديدة.

واعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) 2017، ستغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 129» دبي يومياً في الساعة 8:15 صباحاً وتصل إلى زغرب في الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي. أما رحلة العودة «ئي كيه 130»، فسوف تقلع من مطار فرانكو تودمان (بليسو) الدولي في زغرب في الساعة 3:35 عصراً لتصل إلى دبي في الساعة 11:05 ليلاً.