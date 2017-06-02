«طيران الإمارات»: لدينا اتفاقيات شراكة مع سبع ناقلات أمريكية

قالت طيران الإمارات إن لديها اتفاقات شراكة مع 7 شركات طيران أمريكية.

يأتي ذلك بعد أن ألغت شركة «يونايتد إير لاينز» الأمريكية اتفاقية تبادل الحجوزات والأمتعة مع عدد من شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها طيران الإمارات وفلاي دبي.

وهذا النوع من الاتفاقيات هو اتفاقيات تجارية تعقد بالتراضي بين شركات الطيران، لمعالجة حالات الركاب المسافرين في رحلات متعددة المحطات مع أكثر من شركة طيران.

وأكدت طيران الإمارات إلغاء الاتفاق، وقال متحدث باسم الشركة: «نحن ملتزمون تنفيذ عملياتنا داخل الولايات المتحدة، ونسير 101 رحلة مغادرة أسبوعياً إلى 12 مطاراً أمريكياً. وسوف يستمر مسافرونا في الاستفادة من خدمات الربط عبر اتفاقيات شراكة الرمز مع«جيت بلو»، و«ألاسكا إير لاينز»و ، «ويست جيت»، ومن خلال شراكتنا مع كل من«فيرجين»،و«بورتر إير لاينز»، والخطوط الجوية لجزر هاواي، و«صان كانتري».

وفيما يخص«فلاي دبي»، فإن اتفاقية تبادل الحجوزات والأمتعة لم تعد تفيد «يونايتد إير لاينز» التي ألغت رحلاتها إلى مطار دبي.

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