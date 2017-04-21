“طيران الإمارات”: شركات الطيران الأمريكية تستغل أي فرصة لرمينا بالطوب

رأى تيم كلارك رئيس شركة “طيران الإمارات”، في مقابلة مع CNN، أن شركات الطيران الأمريكية الثلاثة الكبرى “سعيدة” بسبب قرار شركته تخفيض عدد رحلاتها إلى الولايات المتحدة، بعد تراجع الطلب على الحجوزات إثر القرارات الأخيرة التي أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة وحظر الإلكترونيات.

وقال كلارك إن شركات الطيران الأمريكية “دلتا” و”يونايتد إيرلاينز” و”أمريكان إيرلاينز”، التي استنجدت بترامب لمساعدتها في مواجهة المنافسة الخليجية، “تستغل أي فرصة لرمينا بالطوب”. وأضاف: ” أنا متأكد أنهم فرحون”، بعد قرار تخفيض الرحلات. وتابع بالقول: “لكن انتبهوا، فنحن سنعود”.

كما انتقد رئيس شركة “طيران الإمارات” خطوط الطيران الأمريكية “يونايتد” بسبب حادثة إخراج مسافر من على طائرة تابعة لها بالقوة الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن ما حدث كان “مخزياً”، وأنه كان ليقدم استقالته بسبب هذا الحادث إذا كان رئيسيا لـ”يونايتد”.