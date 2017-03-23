“طيران الإمارات”: دبي أفضل من أوروبا وأمريكا في التفتيش والمراقبة

قال تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات إنه يخشى من تأثير عدوى القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة وبريطانيا بحظر الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات المتجهة إلى أراضيها من بعض الدول العربية.

وأوضح خلال مقابلة له مع “قناة سي إن إن” أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حكومتان مستقلتان في اتخاذ قراراتهما وعندما تتقارب معلوماتهما الاستخباراتية تتبعان السياسة نفسها، لافتاً إلى أن ما يقلقه هو أن تتخذ الدول الأوربية والآسيوية الأخرى القرار نفسه .

وأضاف أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تنظران إلى هذه الأجهزة على أنها أدوات تهديد محتملة فمن الممكن أن توجد هذه الأجهزة على متن أي طائرة وفي أي مكان، مشدداً على أن دبي أفضل من الأوربيين والأمريكيين والآسيويين في مجال التفتيش والمراقبة.

وكانت أمريكا قد منعت الركاب المسافرين من ثماني دول من الشرق الأوسط من حمل أجهزة إلكترونية كبيرة في قمرة الطائرة الرئيسية بناءً على لوائح جديدة أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وأشارت إلى أن الحظر سيطبق على الرحلات الجوية دون توقف المتجهة إلى الولايات المتحدة من عشرة مطارات دولية تخدم مدن: القاهرة، عمان، مدينة الكويت، الدار البيضاء، الدوحة، الرياض، وجدة، وإسطنبول، وأبوظبي، ودبي.

كما منعت بريطانيا حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية على متن الطائرات القادمة إلى مطاراتها من بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.