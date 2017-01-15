“طيران الإمارات” تمنع أصحاب التذاكر الصادرة إلى دول أخرى من التوقف النهائي

بدأت شركة “طيران الإمارات” بمنع أصحاب التذاكر الصادرة إلى دول أخرى من التوقف النهائي في دبي، اعتباراً من الأسبوع الماضي.

وأوضحت الشركة أن بعض العملاء يشترون تذاكر إلى دول مجاورة بقصد الحصول على أسعار تذاكر منخفضة وهي في الأساس تذاكر ترانزيت، ولدى الوصول إلى مطار دبي يتوقفون فيه، لافتة إلى أن هذا العمل يعتبر مخالفاً للقوانين والأنظمة.

وأشارت إلى أن بعض المسافرين يطلبون حقائبهم في المطار مما يشكل إرباكاً لعملية مناولة الحقائب التي تعد مسبقاً، كما أنهم يحجزون المقاعد ويتركونها شاغرة مما يؤثر سلباً على الخدمات المتوفرة للمسافرين الذين يكونون في حاجة للسفر في توقيت معين، ويتم حرمانهم من مقاعد شاغرة خاصة في أوقات الذروة.

وأضافت أن حجز تذاكر “الترانزيت” تلزم المسافر باستكمال رحلته كاملة إلى المقصد، لافتة إلى أن أي تغيير في ذلك يتم وفق القوانين وعلى المسافر تحمل التبعات المالية لذلك.