“طيران الإمارات” تفرض رسوماً على الحجز المسبق للمقاعد

أعلنت “طيران الإمارات” أنها ستفرض رسوماً تتراوح بين 50 و150 درهماً على الحجز المسبق للمقاعد وذلك اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل.

وأكد متحدث باسم طيران الإمارات أنه سوف تطبق هذه الرسوم الرمزية على التذاكر ذات الأسعار الخاصة special وتذاكر أسعار التوفير savor في الدرجة السياحية، موضحاً أن قيمة الرسوم تختلف باختلاف الوجهة ومسافة الرحلة.

ولفت إلى أن الرسوم ستقتصر على مسافري الدرجة الاقتصادية الذين يرغبون بحجز المقعد المفضل لديهم، ويستثنى من ذلك مسافرو الدرجات الأولى والأعمال والاقتصادية فيلكس والاقتصادية فيلكس باص، مبيناً أنه سيتم فرض الرسوم بالعملة التي يتم فيها حجز تذكرة السفر.

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