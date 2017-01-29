“طيران الإمارات” تعوض الركاب المتضررين من الإجراءات الأمريكية الجديدة

قالت شركة طيران الإمارات إنها ستغير الحجز أو ستسترجع ثمن التذاكر لحاملي جوازات الدول السبع الذين اشتروا تذاكر سفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فرض أمريكا إجراءات جديدة لدخول مواطني دول معينة لأراضيها.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن عددا قليلا من ركابها تأثروا بتلك الإجراءات، موضحة أن الإجراءات الجديدة تسري على مواطني الدول الـ 7 خلال دخولهم الولايات المتحدة سواء أكانوا ركابا أو أطقم رحلات أو طيارين أو مضيفين جويين.

وأضافت أنها ستواصل تسيير رحلاتها المنتظمة إلى الولايات المتحدة كالمعتاد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ألزمت مواطني إيران والعراق والسودان والصومال وسوريا واليمن وليبيا بتوفير وثائق معينة ليتمكنوا من دخول أراضيها، ومن أبرزها بطاقة صالحة للإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأشيرة دبلوماسية، وتأشيرات C-2 للسفر إلى الأمم المتحدة.