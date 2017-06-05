طيران الإمارات تعلن تعليق رحلاتها من وإلى الدوحة

قالت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي إنها ستعلق رحلاتها من وإلى الدوحة اعتبارا من صباح الثلاثاء وحتى إشعار آخر لتنضم في ذلك إلى شركة طيران الاتحاد وسط خلاف دبلوماسي بين قطر وعدد من جيرانها في منطقة الخليج.

وجاءت الخطوة بعد أن أعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن قطع العلاقات مع قطر يوم الاثنين ووجهت لها اتهاما بدعم “الإرهاب”.

وقالت شركة طيران الإمارات إن آخر رحلة من دبي للدوحة ستغادر في الساعة الثانية والنصف صباح الثلاثاء في حين تغادر الرحلة الأخيرة من الدوحة لدبي في الساعة 3:50 صباحا.

وذكرت الشركة في رسالة الكترونية إنها ستقدم خيارات بديلة لجميع العملاء الحاجزين على رحلات طيران الإمارات إلى الدوحة من بينها استرداد قيمة التذاكر التي لم تستخدم أو تغيير الحجز مجانا لأقرب وجهة بديلة على طيران الإمارات.

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