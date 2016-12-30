“طيران الإمارات” تضيف 36 طائرة جديدة إلى أسطولها خلال 2016

أكدت شركة طيران الإمارات مواصلتها النمو خلال عام 2016، وتوسيع أسطولها وشبكة خطوطها، والاستثمار في تحسين وتطوير منتجاتها وخدماتها المقدمة للمتعاملين، سواء على الأرض أم في الأجواء.

واستعرضت الشركة، في بيان لها أمس، عملياتها التشغيلية خلال عام 2016، لافتة إلى إضافة 36 طائرة جديدة إلى أسطولها، ومدّ خدماتها إلى سبع محطات جديدة للركاب، فضلاً عن تحقيق علامتها التجارية قيمة تبلغ 7.7 مليارات دولار.

وتفصيلاً، قال رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك، إن «طيران الإمارات» ستمضي قدماً في استراتيجيتها القائمة على النمو الذاتي، مستفيدة من الموقع المركزي لدولة الإمارات، والتطورات الديناميكية التي تتواصل في دبي على الصعد السياحية والتجارية والرياضية. كما ستواصل الاستثمار في تطوير خدماتها ومنتجاتها لتقديم تجربة سفر متميزة وفرصاً قيّمة للمتعاملين.

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأنها أضافت إلى أسطولها 36 طائرة جديدة خلال عام 2016، منها 20 طائرة «إيرباص A380» و16 طائرة «بوينغ 777»، في حين خرج من الخدمة 28 طائرة قديمة، لافتة إلى أنها اختتمت العام بأسطول مكون من 254 طائرة، بمتوسط عمر يبلغ خمس سنوات، مقارنة بمعدل الصناعة العالمية، وهو 11 سنة.

وأوضحت الشركة أن فوائد المحافظة على شباب الأسطول لا تقتصر على التقليل من الانبعاثات الغازية فحسب، لكنها تتيح لـ«طيران الإمارات» توفير أحدث المنتجات والخدمات على الطائرات، كاشفة عن إخراج 25 طائرة من الخدمة خلال السنتين المقبلتين.

ولفتت الشركة إلى أنها طلبت في أبريل 2016 شراء طائرتي «إيرباص A380» إضافيتين، ما وصل بإجمالي طلبيتها من هذا الطراز إلى 142 طائرة.

و مدّت «طيران الإمارات» خدماتها إلى سبع محطات جديدة للركاب ومحطة للشحن خلال عام 2016، ما وصل بإجمالي وجهاتها مع نهاية العام إلى 153 محطة. كما واصلت توسيع شبكة المحطات التي تخدمها بطائرات «إيرباص A380» لتصل إلى 45 وجهة.

وعلى الأرض، واصلت استثمارات «طيران الإمارات» في تطوير صالاتها الخاصة، إذ أكملت في عام 2016 تجديد صالة رجال الأعمال في «الكونكورس بي» بمطار دبي الدولي بكلفة 11 مليون درهم، كما افتتحت صالة جديدة في مطار «كيب تاون» الدولي في جنوب إفريقيا. وبحسب البيان، فقد تصدرت «طيران الإمارات» تقرير «براند فاينانس 500» كأعلى علامة تجارية قيمةً بين الناقلات الجوية في العالم خلال 2016، إذ حققت قيمة هذه العلامة نمواً بأكثر من 17% لتسجل 7.7 مليارات دولار.