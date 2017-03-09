“طيران الإمارات” تدشن خط “دبي-أثينا-نيوآرك”

قال رئيس طيران الإمارات يوم الخميس إن الشركة ستمضي قدما في خططها لتدشين رحلات يوم الأحد إلى نيوآرك في الولايات المتحدة مرورا باليونان رغم محاولات أعضاء بالكونجرس الأمريكي لمنع ذلك.

وكتب خمسة وعشرون عضوا في الكونجرس إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلبون منه وقف الرحلات بسبب اتهامات موجهة إلى طيران الإمارات وشركات طيران أخرى في الشرق الأوسط بانتهاك اتفاق السماوات المفتوحة المبرم مع الولايات المتحدة.

وأبلغ تيم كلارك رئيس طيران الإمارات الصحفيين أثناء معرض (آي.تي.بي) للسياحة في برلين “لن نغيره. لم نخرق أي بند باتفاق الخدمة الجوية الذي يسمح لنا بذلك.”

وتضغط شركات الطيران الأمريكية الرئيسية دلتا اير لاينز وأمريكان ايرلاينز جروب ويونايتد كونتننتال هولدنجز منذ أكثر من عامين لدفع الحكومة الأمريكية للتدخل في نزاع بشأن الدعم.

وتقول تلك الشركات إن طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية تلقت دعما من الدولة بقيمة 50 مليار دولار في انتهاك لاتفاق السماوات المفتوحة.

ونفت شركات الطيران الخليجية مرارا تلك الاتهامات.

وخط الرحلات الأحدث لطيران الإمارات مثير للخلاف بالنسبة للبعض لأنه يتضمن التوقف لحمل مسافرين في أثينا في الطريق إلى نيوآرك من دبي وسيكون خط الرحلات الثاني من نوعه للشركة إلى الولايات المتحدة.

والخط الآخر المماثل للشركة ينتهي في نيويورك مع التوقف لحمل الركاب في ميلانو بإيطاليا.

وأقر ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع المسؤولين التنفيذيين لشركات الطيران الأمريكية في التاسع من فبراير شباط بأن الناقلات الأمريكية تتعرض لضغوط من شركات طيران أجنبية.