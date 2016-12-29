“طيران الإمارات” تتوقع إقبالاً كبيراً على رحلاتها مطلع 2017

تتوقع «طيران الإمارات» أن تسجل رحلاتها المقبلة إلى دبي والمغادرة منها نسب إشغال عالية بداية العام الجديد 2017 مع عودة المسافرين بعد قضاء إجازاتهم وعطلاتهم في الخارج إلى دبي أو منها إلى مختلف المحطات ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وتشير بيانات الحجوزات إلى أن المبنى 3، المخصص لرحلات طيران الإمارات في مطار دبي الدولي، يتوقع أن يستقبل نحو 250 ألفاً من ركاب طيران الإمارات خلال الأيام الثلاثة الأولى من 2017. ويتوقع أن يسجل يوم الاثنين 2 يناير ذروة الحركة.

حيث تقدر أعداد الركاب الذين سيستخدمون المبنى 3 بما يزيد على 87 ألف راكب. وعززت طيران الإمارات فريق العاملين في المطار خلال الفترة المذكورة لتسهيل إجراءات ركابها وتوفير تجربة سفر مريحة لهم.