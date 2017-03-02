“طيران الإمارات” بين أكثر الشركات شهرة

احتلت طيران الإمارات المركز 42 في تصنيف أكثر 100 شركة شهرة لعام 2017 نشرها معهد الشهرة العالمي أمس بمجموع 73.29درجة وفقاً لمقياس «ريبتراك»، متفوقة على شركات عريقة مثل سامسونغ وأكيا وجنرال الكتريك وتوشيبا ونوكيا كما تعتبر الشركة العربية الوحيدة التي أدرجت في التصنيف.

وتفوقت «الإمارات» على أعرق وأقدم شركات الطيران ومصنعيها في العالم من حيث الشهرة إذ تقدمت على بوينغ (49) وإيرباص (51) والخطوط البريطانية (56) و إيرفرانس-كي ال ام (77) ودلتا إيرلاينز (97).

أما الشركات الخمس الأولى الأكثر شهرة فهي رولكس وليغو ووالت ديزني وكانون وغوغل.