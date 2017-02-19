“طيران أبوظبي” تعتزم افتتاح أول مركز تدريب على الطائرات المروحية

قالت شركة طيران أبوظبي أنها تعتزم افتتاح أول مركز تدريب على الطائرات المروحية في الإمارات، وذلك في منتصف العام 2017.

وأوضح نادر الحمادي رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي أن التدريب في المركز سيكون على طائرات أجوستا ويستلاند Aw 139، و Bell 412 ، مشيراً إلى أن التدريب يعتمد على نظام المحاكاة.

وذكر أن عدد الأجهزة في المركز يبلغ 8 أجهزة خلال المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن العدد سيرتفع خلال المرحلة الثانية إلى 17 جهاز.

وأشار إلى ان الجهاز سيعمل على تدريب أكثر من 300 طيار في الشهر بمعدل 0600 ساعة طيران في السنة.

وأضاف أن الهدف من المركز هو تدريب الطيارين في الدولة بعد أن كان التدريب يتم في أوربا وأميركا وماليزيا، مما سيوفر على المشتغلين جهد السفر وتكلفة التدريب.