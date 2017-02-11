طواقم ضيافة الخطوط البريطانية بصدد إضراب جديد

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أعلنت نقابة (يونايت) للعمال في بريطانيا أن طاقم ضيافة الخطوط الجوية البريطانية سينظم إضرابا جديدا لمدة أربعة أيام من 17 فبراير/ شباط الجاري، وذلك في إطار نزاع بشأن الأجور.

 

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من إنهاء العاملين بالخطوط الجوية البريطانية أحدث إضراباتهم.

 

وكان إضراب طاقم الضيافة في وقت سابق من العام الجاري قد أسفر عن إلغاء بعض الرحلات الجوية.

 

ولكن الخطوط الجوية البريطانية قالت إنها نقلت جميع العملاء إلى وجهاتهم خلال الإضرابات السابقة، وتعهدت بأن تفعل ذلك مرة أخرى.

 

وقالت النقابة إن شركة الخطوط الجوية البريطانية تدفع أجورا بمعدلات “الفقر”، وطلبت إجراء محادثات لدى خدمة (أكاس) لتوفيق وجهات النظر في ما يتعلق بقضايا العمل.

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Tags:اضرابالخطوط البريطانيةطيران
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